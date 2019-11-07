لقطة اليوم | غرور جوارديولا والحارس ووكر!

ارتكب المدير الفني لمانشستر سيتي “جوزيب جوارديولا” هفوة مهنية لا تصدر من مدرب حديث العهد، حين قرر إشراك الحارس الدولي البرازيلي “إيدرسون” في التشكيل الأساسي للفريقه أمام أتالانتا في مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ليلة الاربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019، رغم معاناته من إصابة عضلية قبل بدء المباراة.

وترتب على قرار جوارديولا تفاقم إصابة إيدرسون في نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي استضافه ملعب سان سيرو بميلانو، وبالتالي مواجهة الحارس لخطر الغياب عن أهم مباريات الموسم بالنسبة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، أمام ليفربول على ملعب آنفيلد روود ضمن مباريات الجولة الـ 12.

وأضطر جوارديولا للاستعانة بالحارس غير المُهيأ للمشاركة من النواحي النفسية والبدنية “كلاوديو برافو” مطلع الشوط الثاني من المباراة، وما هي سوى 4 دقائق فقط وتلقت شباك الدولي التشيلي لهدف من أتالانتا برأسية من اللاعب الكرواتي “باساليتش”.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، استغل إيليشيتش خروج خاطيء من كلاوديو برافو ليراوغه بسرعة ومهاراة عالية، قبل أن يتعرض للعرقلة، ما تسبب في طرد برافو بالبطاقة الحمراء المباشرة.

بحث جوارديولا عن حل سريع لهذه الأزمة، ولم يجد سوى الظهير الأيمن الإنجليزي “كايل ووكر”، حيث وجده الأكثر شجاعة وسرعة من بين زملائه لتأدية مهمة حارس المرمى في الدقائق العشر المتبقية من اللقاء لإنقاذ النقطة.

غرور جوارديولا جعله يرى أنه لا فائدة من استدعاء “سكوت كارسون” أو مواطنه الإنجليزي الشاب “دانيل جريمشو”، في ظل إصابة إيدرسون، الأمر الذي كاد يؤدي إلى كارثة حقيقية بالنسبة لأغنياء مانشستر بخسارة المباراة ومن ثم الدخول في حسبة مُعقدة أمام ناديي دينامو زغرب وشاختار دونيتسك من أجل التأهل إلى دور الـ16.

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وتمادى جوارديولا في غروره عقب المباراة، حين رفض الاعتراف بالخطأ الساذج الذي ارتكبه، قائلاً في المؤتمر الصحفي “إيدرسون لديه إصابة عضلية، وكانت مخاطرة أن ندفع به، ولذلك قررنا إخراجه في الشوط الثاني حين بدأ يشعر ببعض الألم مع نهاية الشوط الأول”.

وأضاف بقوله “تم إقتراح اسم كايل ووكر لأداء مهمة الحارس لتمتعه بالشجاعة والسرعة. تهانينا له على مساعدة الفريق، وللمشاركة في هذا المركز”.

وعمل جوارديولا بشتى السبل تمجيد أتالانتا وإظهاره بأنه أصعب خصم في المجموعة رغم أن الفريق الأزرق لم يجمع سوى نقطة يتيمة كانت أمام مانشستر سيتي وخسر أمام شاختار ودينامو.

وقال مدرب برشلونة السابق وكأنه واجه يوفنتوس أو نابولي أو الإنتر “يجب أن نرفع القبعة لأتالانتا، نعرف مدى جودتهم، وعليك أن تسأل الأندية الأخرى في الدوري الإيطالي، سيقولون لك كم من الصعب مواجهتهم، لقد حصلنا على أربع نقاط منهم وهذا جيد”.

على أي حال..لقطة وقوف كايل ووكر كحارس مرمى وإنقاذه لإحدى الركلات الحرة المباشرة، لن تكون لقطة اليوم الاربعاء 6-11-2019 فقط أنما ستدخل ضمن أهم لقطات العام ككل.