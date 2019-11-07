شاهد | هدف كوميدي في مباراة ريد ستار وتوتنهام من 5 تسديدات!

استعصت الكرة بشكل غريب على لاعبي توتنهام الإنجليزي في بداية مباراتهم أمام “ريد ستار” في العاصمة الصربية بلجراد، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأبت الكرة ألا تدخل مرمى ريد ستار بعد أربع محاولات مختلفة من سون هيونج مين وهاري كين، حيث ارتطمت الكرة بالقائم الأيسر والعارضة، حتى جاء لاعب الوسط الأرجنتيني “لو سيلو” ليتابع الكرة بتسديدة مُباشرة في المقص الأيسر للحارس، ليعلن تقدم توتنهام بالهدف الأول.

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وشعر عشاق توتنهام في تلك اللحظة بأن الكرة ستبدأ في مُعاندة نجمهم الكوري الجنوبي “سون” بعدما تسبب في إصابة خطيرة للاعب وسط إيفرتون “آندريه جوميش” مطلع هذا الأسبوع على ملعب جوديسون بارك في ختام مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لكن كل شيء تغير في الشوط الثاني من مباراة، حيث نجح “سون” في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 57 و61، فكانت فرصة مثالية لتقديمه لاعتذار مُعبر وجهه إلى آندريه جوميش أمام الكاميرات.