الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020/2019

انتهت الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بتعادل أتالانتا مع مانشستر سيتي 1/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو واستمرت حتى الدقيقة 98 ليلة أمس الاربعاء بعد طرد الحارس برافو.

وضمن مانشستر سيتي بهذه النقطة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كمتصدر للمجموعة الثالثة، حيث رفع رصيده لـ 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دونيتسك الأوكراني.

لكن فريق جوارديولا لم يتأهل بعد بشكل رسمي مثلما هو الحال مع الثلاثي “بايرن ميونخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان”، فإذا خسر مانشستر سيتي في المباراتين القادمتين أمام شاختار ودينامو، قد يجد نفسه في الدوري الأوروبي، وإن كان هذا السيناريو يصعب حدوثه بعد الإطلاع على المستوى المتواضع الذي ظهرت عليه جميع فرق المجموعة في المباريات الماضية أمام السيتي.

وتتوقف منافسات دوري أبطال أوروبا لمدة 20 يومًا بسبب المباريات الدولية للمنتخبات، حيث ستقام تصفيات يورو 2020.

وتبدأ الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأبطال يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر عند الساعة 19:55 بمباراة بين جلطة سراي وكلوب بروج ضمن المجموعة الأولى، وأخرى في نفس التوقيت بين لوكوموتيف موسكو وباير ليفركوزن ضمن المجموعة الرابعة، على أن تستكمل باقي المباريات الجولة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش.

ويختتم دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 10 و11 ديسمبر المقبل.

والتالى الأندية المتأهلة بشكل رسمي بعد انتهاء الجولة الرابعة

1- بايرن ميونخ (ألمانيا) 12 نقطة و15 هدفًا (المركز الأول في المجموعة B)

2- باريس سان جيرمان (فرنسا) 12 نقطة و10 أهداف (المركز الأول في المجموعة A)

3- يوفنتوس (إيطاليا) 10 نقاط و9 أهداف (المركز الأول في المجموغة D)

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الأندية التي ضمنت التأهل بشكل غير رسمي

مانشستر سيتي (إنجلترا) 10 نقاط و11 هدفًا (المركز الأول في المجموعة C) بفارق 5 نقاط عن شاختار ودينامو كييف.

ليفربول (إنجلترا) 9 نقاط و10 أهداف (المركز الأول في المجموعة E) بفارق نقطة عن نابولي الثاني و5 نقاط عن سالبزورج الثالث.

ريد بول لايبزج (ألمانيا) 9 نقاط و6 أهداف (المركز الأول في المجموعة G) بفارق نقطتين عن ألومبيك ليون الثاني و5 نقاط عن زينيت الثالث.

أندية قد تتأهل بالمركز الثاني

توتنهام هوتسبير (إنجلترا) 7 نقاط و13 هدفًا (المركز الثاني في المجموعة B) بفارق 4 نقاط عن ريد ستار الثالث.

ريال مدريد (إسبانيا) 7 نقاط و9 أهداف (المركز الثاني في المجموعة A) بفارق 5 نقاط عن كلوب بروج الثالث.

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 7 نقاط و6 أهداف (المركز الثاني في المجموعة D) بفارق 4 نقاط عن لوكوموتيف موسكو الثالث وباير ليفركوزن الرابع.

أندية تواجه خطر الخروج رغم التصدر

برشلونة (إسبانيا) 8 نقاط و4 أهداف (المركز الأول في المجموعة F) بفارق نقطة عن دورتموند الثاني و4 نقاط عن الإنتر الثالث.

أياكس أمستردام (هولندا) 7 نقاط و10 أهداف (المركز الأول في المجموعة H) بفارق الأهداف عن تشيلسي الثاني وفالنسيا الثالث.