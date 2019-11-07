ريال مدريد يستعرض قوته ويكتسح "غلطة سراي" بستة أهداف نظيفة

استعرض ريال مدريد الإسباني في مباراته أمام ضيفه غلطة سراي التركي وفاز عليه 6-0 الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.



وفرض البرازيلي الواعد رودريغو (18 عاماً) نفسه نجماً للمباراة بلا منازع بتسجيله ثلاثية (4 و7 و90+2) وصناعته هدفاً للفرنسي كريم بنزيمة (45) علماً أنّ راموس أضاف هدفاً من ركلة جزاء أيضاً (14) وبنزيمة وقّع على ثنائيته الشخصية (82).



وصار رصيد ريال مدريد سبع نقاط منفرداً بالمركز الثاني بفارق خمس نقاط عن كلوب بروج البلجيكي الثالث وكذلك الحال خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر والذي ضمن التأهل (12 نقطة)، فيما تجمّد رصيد الخاسر عند نقطة وحيدة وودع المسابقة.



وحقق ريال مدريد الذي أهدر فرصة اقتناص صدارة الليغا بتعادله السلبي مع ريال بيتيس السبت، حقق فوزه الأول في ملعبه ضمن دوري أبطال أوروبا منذ قرابة سنة، كما تمكن بفضل فوزه الثاني توالياً في المسابقة القارية من الاقتراب كثيراً من ضمان التأهل لثمن النهائي.



وهذا الهاتريك الأول للواعد القادم هذا الصيف رودريغو، كما أنّها المرة الأولى التي يسجل بها في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: بي إن سبورت

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