رياضة | أبرز تصريحات لاعبي ريال مدريد بعد إكتساح جالطة سراي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز تصريحات لاعبي ريال مدريد بعد إكتساح جالطة سراي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره بملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 6 / 0 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فريق جالتا سراي التركي.

تعرف علي ما قاله لاعبي الملكي بعد مباراة ريال مدريد ضد جالتا سراي في دروي أبطال أوروبا.

قال كريم بنزيمة:"‏نحن لسنا أحد عشر لاعبًا ، هُنا الشخص الذي يقف على عشب الملعب يجب أن يُقدم كل شيء ، نحن فريق، ‏لقد سجلنا ولم نستقبل اي هدف ، اليوم نحن نحتفل، لا اعتبر نفسي أسطورة ريال مدريد ، ولكن عندما وقعت مع هذا النادي ، كان ذلك حلمًا وأنا الآن سعيد جدًا، ‏شيئا فشيئًا سوف يثبت هازارد أنه لاعب عظيم، ‏اذا كان بإمكاني المساعدة عندما أضطر إلى التحدث داخل الملعب فأنا أفعل ذلك ، لدي الكثير من الخبرة في هذا النادي"

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وقال كارفاخال بعد مبارة ريال مدريد ضد جالتا سراي

"‏اليوم شوهدت أفضل نسخه من رودريجو ، لديه إمكانيات هائلة، ‏رودريجو يمتلك ثقة غريزيه ، اهنئه لأنه سيذهب إلى البيت بالكرة، ‏نظامنا الداخلي يسمح بالمغادرة قبل انتهاء المباراة ، لا أحد يشك في خاميس أو بيل، عندما لا يتم استدعائي اذا اعتقدت أنه من المناسب أن ارحل قبل 10 دقائق من نهاية المباراه سأرحل ، لأن لا أحد يخرق أي قاعدة بفعل ذلك ، هذا جزء من نظامنا، بنزيما هو اسطورة لريال مدريد بالفعل ، هو واحد من مراجعنا داخل الفريق".

وقال توني كروس بعد مباراة ريال مدريد ضد جالتا سراي

" لم نُقدم أمام بيتيس مباراة أسوأ بكثير من مباراة الليلة لكن الأهداف سهلت المهمة. نحن على ما يُرام ونتحسن مباراة تلو الأخرى، رودريجو يساعدنا كثيرًا وهو مازال في الـ 18 من عمره. إنه يلعب السهل الممتنع وآمل أن يستمر على هذا المنوال، لدينا قواعد داخل غرفة الملابس وتلك القواعد تنص على أنه يمكنك المغادرة قبل 10-15 دقيقة من نهاية المباراة ومن ثمّ لا مشكلة بالأمر على ما أعتقد".