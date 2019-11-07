رياضة | ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء أمس الأربعاء الموافق 7 11 2019، على مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، لذلك نقدم لكم في السطور التالية ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة

وشهد الجولة العديد من المفاجآت كان أبرزها سقوط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام سلافيا براج، بينما قلب دورتموند الطاولة على إنتر ميلان بنتيجة 3-0.

وحقق ليفربول حامل لقب النسخة الماضية فوزًا صعبًا على جينك بنتيجة 2-1، وفي مباراة مثيرة بين أياكس وتشيلسي تمكن البلوز من صنع ريمونتادا تاريخية أمام الفريق الهولندي لينتهي اللقاء بنتيجة 4-4.

وواصلت النتائج إثارتها بمواصلة ريال مدريد لانتصاراته بالفوز الساحق بنتيجة 6-0 على جالطة سراي، وتفوق بايرن ميونيخ على أولمبياكوس بنتيجة 2-0، وعمق اليوفي من جراح لوكموتيف بالفوز عليه بنتيجة 2-1، وسحق توتنهام مضيفه النجم الأحمر برباعية نظيفة، بينما سقط أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام ليفركوزن بنتيجة 2-1.

وواصل باريس سان جيرمان تفوقهم بهدف نظيف على كلوب بروج، بينما تعثر مانشستر سيتي أمام مضيفه أتالانتا بهدف لمثله.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة

المجموعة الأولى:

1- باريس سان جيرمان 12 نقطة.

2- ريال مدريد 7 نقاط.

3- كلوب بروج نقطتان.

4- جالاتا سراي نقطة وحيدة.

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المجموعة الثانية:

1- بايرن ميونخ 12 نقاط.

2- توتنهام 7 نقاط.

3- النجم الأحمر 3 نقاط.

4- أولومبياكوس نقطة وحيدة.

المجموعة الثالثة:

1- مانشستر سيتي 10 نقاط.

2- دينامو زغرب 5 نقاط.

3- شاختار دونتسك 5 نقاط.

4- أتالانتا 1 نقاط.

المجموعة الرابعة:

1- يوفنتوس 10 نقاط.

2- أتليتكو مدريد 7 نقاط.

3- لوكوموتيف موسكو 3 نقاط.

4- باير ليفركوزن 3 نقاط.

المجموعة الخامسة:

1- ليفربول 9 نقاط.

2- نابولي 8 نقاط.

3- ريد بول سالزبورج 4 نقاط.

4- جينك نقطة وحيدة

المجموعة السادسة:

1- برشلونة 8 نقاط.

2- بروسيا دورتموند 7 نقاط.

3- إنتر ميلان 4 نقاط.

4- سلافيا براج نقطتان.

المجموعة السابعة:

1- لايبزج 9 نقاط.

2- ليون 7 نقاط.

3- زينيت 4 نقاط.

4- بنفكيا 3 نقاط.

المجموعة الثامنة:

1- أياكس 7 نقاط.

2- تشيلسي 7 نقاط.

3- فالنسيا 7 نقاط.

4- ليل نقطة وحيدة.