رياضة | فيديو.. الزمالك يتعاقد مع شركة عالمية للتحليل الفني والبدني

أعلن نادي الزمالك عن إتمام تعاقدة مع شركة كتابولت العالمية – Catapult علي تزويد النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين حيث تزود الشركة الزمالك بأحدث أربعه أنظمة لديها وهم:-

النظام الأول

هو (S7) وهو أحدث جيل من أجهزة الشركة المختصة في تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان ليصبح الزمالك أول نادي خارج أوروبا يمتلك هذا النظام.

النظام الثاني

هو (G7) وهو أحدث جيل من أجهزة الشركة المختصة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي ليصبح الزمالك أول نادي في العالم يمتلك هذا النظام.

ويوضح الفيديو التالي استخدام حراس مرمي نادي بورنموث الأنجليزي لأجهزة G5 وهو جيل قديم عن ما تعاقد عليه الزمالك.