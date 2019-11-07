رياضة | الأهلي يخطط لضم نجم الإسماعيلي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لضم نجم الإسماعيلي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع مسئولو النادي الأهلي أعينهم صوب أحد نجوم فريق الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات المقبلة، وذلك في إطار خطة إدارة النادي لضم العناصر المميزة لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات.

ويسعي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لفريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك لتدعيم الجبهة اليمني بالقلعة الحمراء، في ظل تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار وتقديمه مستويات رائعة رفقة الدراويش في المواسم الأخيرة.

ويحاول مسؤولو النادي الأهلي حسم التعاقد مع باهر المحمدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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أما بالنسبة لإدارة الإسماعيلي ترفض التفريط في خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، ويتمسك مسئولي الدراويش باستمرار باهر المحمدي رفقة الفريق حتي نهاية الموسم الحالي مهما كانت الإغراءات التي ستقدم للنادي، خاصة وأن "المحمدي" يعد من العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

باهر المحمدي من مواليد 1 نوفمبر لعام 1996 يبلغ عمره (23 عامًا) بدأ مشواره ضمن صفوف ناشئي الإسماعيلي، ثم أعير لناشئي نادي الزمالك، وانضم للفريق الأول ولكنه كان احتياطيًّا ولم يشارك، وبعد انتهاء الإعارة عاد إلى الإسماعيلي وشارك معه في العديد من المباريات.

كما ضمه المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق لقائمة الفراعنة لأول مرة عام 2018، وخاض مباراته الدولية الاولي أمام منتخب النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 والتي انتهت بفوز مصر 6-0.