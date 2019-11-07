رياضة | مرشحان لخلافة فالفيردي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشحان لخلافة فالفيردي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أصبح في مرمى الانتقادات مرة أخرى عقب التعادل السلبي على أرضه مع سلافيا براج التشيكي على ملعب الكامب نو في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن التعادل جاء بعد نتيجة أخرى مخزية تعرض لها البرسا في آخر مبارياته في الدوري الإسباني بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف على يد ليفانتي ليفشل في الانفراد بصدارة جدول الليجا ويتقاسم النقاط مع كلا من ريال مدريد وريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فالفيردي مهدد بالإقالة مرة أخرى بعد فشله في الموسم الماضي في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة لم تجد الصيف الماضي بديلا مناسبا لإرنستو فالفيردي لتقرر الإبقاء عليه هذا الموسم والذي يعد الأسوأ لبرشلونة في السنوات الأخيرة، حيث خسر برشلونة في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة في أول 11 مباراة في الدوري الإسباني وبالأمس فشل في تسجيل أي هدف في المباراة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا هو الأقرب لخلافة فالفيردي في برشلونة لكن عقب نهاية يورو 2020، حيث أن عقده مع المنتخب الهولندي يتضمن بندا يسمح له بفسخ العقد حال وصوله عرض من برشلونة مقابل شرط جزائي محدد.

Advertisements

كما أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مارسيلو جاياردو المدير الفني لليفر بليت يعتبر من المرشحين أيضا لخلافة فالفيردي في برشلونة.

وحددت إدارة نادي برشلونة في الآونة الأخيرة أولى الصفقات الصيفية التي سيتم التعاقد معها بنهاية الموسم الجاري من أجل تدعيم الفريق.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تخطط لاستعادة خدمات جوردي ماسيب حارس مرمى الفريق السابق وحامي عرين بلد الوليد حاليًا.

وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة أن إريك أبيدال السكرتير الفني في برشلونة كان يعمل على إعادة جوردي ماسيب إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن رغبة الهولندي ياسبر سيليسن في الرحيل وفرمان فالفيردي بالتعاقد مع البرازيلي نيتو أجل إمكانية عودة حارس برشلونة السابق من بلد الوليد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لم يقدم أي عروض رسمية من أجل ضم اللاعب إلا أن أبيدال سيعود مرة أخرى من أجل إنهاء تلك الصفقة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك حالة إجماع داخل الجهاز الفني لفريق برشلونة على عودة جوردي ماسي نظرًا لإمكانياته الرائعة علمًا بأن الشرط الجزائي الموجود بعقد الحارس يقدر بـ5 مليون يورو.