رياضة | تفاصيل موعد مباراة سبورتنج براغا وبشكتاش اليوم 7/11/2109 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل موعد مباراة سبورتنج براغا وبشكتاش اليوم 7/11/2109 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج براجا البرتغالي بقيادة المصري أحمد حسن كوكا، لاستضافة بشكتاش التركي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يغيب المصري أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا، عن المباراة بسبب خضوعه لجراحة في الركبة، ويغيب على إثرها لمدة 6 أسابيع مقبلة.

على الجانب الآخر يتواجد المصري محمد النني ضمن قائمة بشكتاش التركي، للسفر إلى براجا، من أجل خوض المباراة التي ستقام اليوم على ملعب براجا لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الحادية عشر للدوري الأوروبي.

موعد مباراة سبورتنج براجا وبشكتاش التركي بالدوري الأوروبي Advertisements ويستضيف ملعب براجا مباراة الفريق ضد بشكتاش التركي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف الفريقين بجدول الترتيب ويتصدر سبورتنج براجا جدول ترتيب المجموعة الحادية عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل بشكتاش التركي المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.