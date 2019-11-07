رياضة | فايلر يحدد ثلاث مراكز لتدعيمها في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يحدد ثلاث مراكز لتدعيمها في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مجلس ادارة القلعة الحمراء تدعيم ثلاث مراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

وأعتمد فايلر على خطة واسعة من أجل هيكلة وغربلة القائمة، وفقا لفكره ورؤيته واستراتيجيته، وحدد ثلاث مراكز للبدء بها في يناير ومن ثم التوسع شيئاً فشيئاً نحو بناء فريق قوي للمارد الأحمر قادر على المنافسة محلياً وقارياً.

وشدد السويسري على حاجته لضم مهاجم سوبر ولاعب وسط ومدافع، وحدد أولوية لهذه الصفقات، بأن يكون المهاجم السوبر هو الأول على رأس التعاقدات وله الأهمية قبل الأخرين ومن بعده لاعب الوسط وأخيرا المدافع".

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ووضع فايلر في أولاوياته التعاقد مع مهاجم أجنبي هداف وقوي يمنح الخط الأمامي شراسة هجومية، خصوصا وأنه يرى بأن المهاجمين الحاليين بالفريق جيدين، لكن ليس من صفاتهم الشراسة والقوة والضغط المستمر على صفوف المنافس".

وعقب تجدد إصابة محمود محمود طلب فايلر من لجنة الكرة بضرورة التعاقد مع مع لاعب وسط على نفس المستوى خاصة وأن الفريق يعتمد بشكل رئيس على الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج فقط".

وفي الخط الخلفي طالب فايلر ضم مدافع أخر بجوار محمود متولي الذي يثق فيه بشكل كبير، خصوصا وأنه لا يأمن الإصابات المتكررة لرامي ربيعة وسعد الدين سمير، بعد مراجعته للتاريخ الطبي للثنائي، لكن يأتي المدافع في المركز الأخير ضمن أولوياته، لوجود 5 لاعبين في هذا المركز".

ومن المقرر أن يبدأ فايلر عقب عودته من إجازته في سويسرا، في التحرك لتحديد الأسماء المقرر ضمها من خلال عقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بحضور لجنة التخطيط للكرة ورئيسها الجديد محسن صالح، للاتفاق على تعاقدات الشتاء المقبل.