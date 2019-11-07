رياضة | أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 1 × 0 كلوب بروج| دوري أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 1 × 0 كلوب بروج| دوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز على فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الوحيد في اللقاء بالشوط الأول، وفشل الفريق الباريسي في إضافة المزيد من الأهداف خلال أحداث اللقاء.

وبهذة النتيجة نجح فريق باريس سان جيرمان في التأهل لثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي في دور المجموعات وأصبح يملك 12 نقطة في الصدارة، بينما يحل فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.