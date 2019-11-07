شكرا لقرائتكم بيكيتى سيلفا يطير إلى غينيا بعد مشاركة الاسماعيلي في ودية نادي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر اليوم الخميس الغينى بيكيتى سيلفا جناح الإسماعيلى إلى بلاده، عقب مشاركته فى ودية نادى مصر ضمن سلسلة تجارب الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يأتى ذلك بعد تلقى الإسماعيلى خطابا رسميا يفيد بطلب اللاعب للتواجد ضمن صفوف منتخب بلاده تمهيدا لخوض منافسات فى إطار الأجندة الدولية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى مواعيد المباريات المؤجلة من الدورى الممتاز، والذى تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

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وحددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.

وتقرر انطلاق مواعيد مباريات الدورى الممتاز بداية من الجولة السابعة حتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجارى.