شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أوكرانيا فى كأس العالم لقارات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب تنس الطاولة مع نظيره أوكرانيا فى ثانى منافسات بطولة كأس العالم للقارات التىتقام باليابان وتستمر حتى 10 نوفمبر الجارى . وكان المنتخب الوطنى قد خسر أولى المباريات امام الصين بنتيجة 3/0 ، فى البطولة التى يشارك بها 12 دولة . وتضم قائمة المنتخب فى البطولة دينا مشرف وريم العراقى وفرح عبد العزيز ومروة الهضيبى ويسرا حلمى يذكر أن هنا جودة شاركت فى منافسات الناشئين و ققت المركز الرابع و الميدالية البرونزية فى البطولة التى أقيمت بالهند

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