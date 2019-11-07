رقم سلبي لحارس مانشستر سيتي بعد التعادل مع أتالانتا

الخميس 7 نوفمبر 2019

حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعادلاً بشق الأنفس أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي في الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بهدف في كل شبكة.



ودخل حارس مانشستر سيتي البديل التشيلي "كلاوديو برافو" التاريخ من الباب الضيق خلال أحداث المباراة.

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حيث تلقى برافو البطاقة الحمراء بعد نزوله بديلا للحارس الأساسي إيديرسون مورايش بين شوطي المباراة ليصبح أول حارس بديل في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتلقى البطاقة الحمراء، وفقا لشبكة "أوبتا" الإحصائية.

وإضطر المدافع كايل ووكر لحراسة مرمى الفريق بعد طرد برافو منذ الدقيقة 81 ونجح في تجنب دخول أهداف في شباك فريقه.

ويتصدر السيتي المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل نقطة وحيدة لأتالانتا في ذيل المجموعة.