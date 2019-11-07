شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة الثانية عقب مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

ترتيب المجموعة الثانية عقب مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا الخميس 7 نوفمبر 2019 شهدت المجموعة الثانية نتائج منطقية بفوز بايرن ميونخ على ضيفه أوليمبياكوس اليوناني، وفوز توتنهام الإنجليزي خارج قواعده على النجم الأحمر الصربي.

ولم تشهد الجولة أي تغير في جدول الترتيب حيث واصل البايرن تربعه على قمة المجموعة بالعلامة الكاملة وتأهل للدور التالي، وواصل توتنهام إحتلاله للمركز الثاني. فوز منطقي بعد رحيل كوفاتش حقق الفريق البافاري فوزاً سهلا على ضيفه أوليمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين في ملعب أليانز أرينا سجلهما "روبيرت ليفاندوفيسكي" في الدقيقة 69 والبديل "إيفان بيرسيتش" في الدقيقة 89. إنتصار كاسح لتوتنهام عاد نادي توتنهام من ملعب "رايكو ميتيتيش" بفوزاً كاسحاً على النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة، سجلها جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 34 وسون هيونج مين هدفين في الدقيقتين 57 و 61 وكريستيان إيركسن في الدقيقة 85. Advertisements ترتيب المجموعة 1- بايرن ميونخ – 12 نقطة 2- توتنهام – 7 نقاط 3- النجم الأحمر – 3 نقاط 4- أوليمبياكوس – نقطة واحدة مباريات الجولة القادمة النجم الأحمر – بايرن ميونخ (ملعب رايكو ميتيتش) 26 نوفمبر توتنهام – أوليمبياكوس (ملعب توتنهام) 26 نوفمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الثانية عقب مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.