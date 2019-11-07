ترتيب المجموعة الثالثة عقب مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

الخميس 7 نوفمبر 2019

حملت الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة الكثير من الإثارة، حيث شهدت تعادلاً صعباً لمانشستر سيتي أمام أتلانتا الذي حقق أوى نقاطه في البطولة، وشهدت تعادلاً دراماتيكياً بين دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دونيستيك الأوكراني.



وشهدت الجولة تربع السيتي في الصدارة رغم التعادل وإحتدام المنافسة بين شاختار دونيستيك و دينامو زغرب على البطاقة الثانية للمجموعة.

تعادل مفاجئ في مباراة بدون حارس

عانى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأمرين في ملعب سان سيرو أمام فريق أتالانتا بتعادل إيجابي بهدف في كل شبكة.

وتقدم السيتي مبكراً عبر المتألق رحيم ستيرلنج في الدقيقة 7، وأطاح خيسوس بركلة جزاء في الدقيقة 43 مضيعاً فرصة تعزيز الهدف.

في الشوط الثاني خرج الحارس الأساسي إيدرسون مصاباً وحل البديل "كلاوديو برافو" بديلاً له، ليسجل أتالانتا هدف التعادل في الدقيقة 49 ويتم طرد برافو في الدقيقة 81 ليرتدي البديل "كايل ووكر" قفاز حراسة المرمى ليحافظ على شباكه خلال الدقائق المتبقية.

دينامو زغرب وشاختار دونيستيك وتعادل مثير

شهد ملعب "ماكسمير" بالعاصمة الكرواتية زغرب مباراة مثيرة بين دينامو زغرب الكرواتي وضيفه شاختار دونيستيك الأوكراني بنتيجة 3-3.

سجل للفريق الكرواتي برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 25 ولوكا إيفانوسيتش في الدقيقة 83 وأريان أديمي في الدقيقة 89.

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بينما سجل لشاختارآلان باتريك في الدقيقة 13 وجونيور مورايش في الدقيقة 93 وتيتي في الدقيقة 98.

شهدت المباراة حالتي طرد بواقع بطاقة حمراء لكل فريق، حيث طرد نيكولا مورو من جانب ديناموزغرب وطرد مارلوس من جانب شاختار دونيستك.

ترتيب المجموعة

1- مانشستر سيتي – 10 نقاط

2- دينامو زغرب – 5 نقاط

3- شاختار دونيستيك – 5 نقاط

4- أتالانتا – نقطة وحيدة

مباريات الجولة القادمة

مانشستر سيتي – شاختار دونيستيك (ملعب الإتحاد) 26 نوفمبر

أتالانتا – دينامو زغرب (ملعب سان سيرو) 26 نوفمبر.