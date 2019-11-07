ترتيب المجموعة الرابعة عقب ختام جولة دوري أبطال أوروبا

الخميس 7 نوفمبر 2019

إنتهت مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بفض الشركة بين زعيمي المجموعة يوفنتوس الإيطالي و أتليتيكو مدريد الإسباني.



وحقق اليوفي فوزاً متأخرا على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بينما سقط أتليتيكو مدريد أمام مضيفه بايرليفركوزن الألماني.

فوز صعب ورقم قياسي لليوفي

فاز يوفنتوس على مضيفه لوكوموتيف موسكو بهدفين مقابل هدف بصعوبة شديدة، سجل رامسي الهدف الأول في الدقيقة 3 وهو الهدف رقم 300 للبيانكونيري في تاريخ المسابقة بشكلها الجدد منذ عام 1992، وتعادل "ميرانتشوك" للفريق الروسي في الدقيقة 12 بينما سجل البديل دوجلاس كوستا هدف الفوز في الدقيقة 93.

الفوز الأول والخسارة الأولى

تلقى أتليتيكو مدريد الخسارة الأولى في ملعب "باي أرينا" أمام بايرليفركون الذي حقق فوزه الأول في البطولة، سجل هدفي الفريق الألماني توماس بارتي لاعب الروخي بلانكوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 وكيفين فولاند في الدقيقة 58، مقبل هدف وحيد للضيوف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 94.

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ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة

1- يوفنتوس – 10 نقاط

2- أتليتيكو مدريد – 7 نقاط

3- باير ليفركوزن – 3 نقاط

4- لوكوموتيف موسكو – 3 نقاط

مباريات الجولة القادمة

أتليتيكو مدريد - يوفنتوس (ملعب أليانز) 26 نوفمبر

لوكوموتيف موسكو – باير ليفركوزن (ملعب RZD) 26 نوفمبر.