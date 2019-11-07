ترتيب المجموعة الأولى عقب مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

الخميس 7 نوفمبر 2019

إنتهت مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بإنتصارين لفارسي المجموعة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ليتواصل الصراع بينهما على بطاقتي المجموعة.



سداسية مدريدية

أكرم ريال مدريد وفادة ضيفه جلطة سراي التركي بسداسية نظيفة، شهدت تسجيل اليافع البرازيلي رودريجو ثلاثية في الدقائق 4 و 7 و 92 وثنائية لكريم بنزيما في الدقيقتين 45 و 81 وهدف للقائد راموس في الدقيقة 14 من ركة جزاء.

وأصبح رودريجو أصغر لاعب برازيلي يسجل هاتريك في تاريخ دوري الأبطال بسن 18 عاماً و 302 يوماً، كما إفتتح الفرنسي سجل أهدافه في النسخة الحالية ليسجل في 15 نسخة متتالية وهو رقم لم يصل إليه سوى النجم الكبير ليونيل ميسي.

فوز ضيق للباريسين

حقق نادي باريس سان جيرمان فوزاً صعباً على ضيفه كلوب بروج التركي بملعب حديقة الأمراء بهدف نظيف، سجل الأرجنتيني المتألق ماورو إيكاردي الهدف الوحيد في الدقيقة 21 وصد الحارس نافاس ضرة جزاء من الضيوف في الدقيقة 76، ليواصل النادي العاصمي تربعه على القمة.

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ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة

1- باريس سلن جيرمان – 12 نقطة

2- ريال مدريد 7 نقاط

3- كلوب بروج – نقطتان

4- جلطة سراي – نقطة

مباريات الجولة القادمة

ريال مدريد – باريس سان جيرمان (ملعب سانتياجو بيرنابيو) 26 نوفمبر

جلطة سراي – كلوب بروج (ملعب ترك تيليكوم) 26 نوفمبر.