بالصور.. لقطة إنسانية من سون إلى جوميز في مباراة دوري الأبطال

بالصور.. لقطة إنسانية منسونإلى جوميز في مباراة دوري الأبطال

الخميس 7 نوفمبر 2019

وجه سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي، الإعتذار للاعب فريق إيفرتون الإنجليزي جوميز، خلال مباراة فريقه أمام النجم الأحمر ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وكان سون قد طرد في مباراة توتنهام وإيفرتون في الجولة السابقة من البريميرليج، بعد تدخل قوي على أندريه جوميز لاعب إيفرتون الذي اصطدم بعدها بسيرجي أورييه، ظهير توتنهام، ليتعرض إلى إصابة بالغة في الكاحل.

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وعقب هدف سون الأول، ذهب إلى الكاميرا قائلا: "أنا أسف"، وقام بضم يديه ويعتذر لأندريه جوميز، لاعب إيفرتون.

وفاز توتنهام على النجم الأحمر برباعية نظيفة، وتمكن سون من تسجيل هدفين خلال المباراة.