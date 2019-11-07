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أتليتيكو مدريد يتنازل عن الصدارة بهزيمة من باير ليفركوزن

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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أتليتيكو مدريد يتنازل عن الصدارة بهزيمة من باير ليفركوزن

الخميس 7 نوفمبر 2019

تلقى نادي أتليتيكو مدريد هزيمته الأولى في دور المجموعات هذا الموسم بعد أن سقط في ملعب "باي أرينا" أمام ليفركوزن لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة من بطولة .

 

بعد شوط أول سلبي بين الفريقين، سجل لاعب أتليتيكو مدريد "توماس بارتي" هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، وعززه المهاجم "كيفين فولاند" بعدف ثان في الدقيقة 55.

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قلص المهاجم ألفارو الفارق في الدقيقة 94 ليتلقى الروخي بلانكوس الهزيمة الأولى هذا الموسم في دوري الأبطال.

 

ويتجمد رصيد أتليتيكو مدريدعند النقطة 7 خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 10 نقاط والذي تأهل رسمياً، فيما حقق بايرليفركوزن فوزه الأول في المجموعة بعد ثلاث هزائم ليرتفع رصيده للنقطة 3 متساوياً مع  لوكوموتيف موسكو الروسي.

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