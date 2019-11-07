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إصابة حارس مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول
الخميس 7 نوفمبر 2019
تعرض إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، للإصابة قبل مواجهة ليفربول، الأسبوع المقبل، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول، الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب الأنفيلد.
وشهدت مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا، التي أقيمت اليوم في دوري أبطال أوروبا، تعرض الحارس إيدرسون للإصابة، ولم يتمكن من استكمال المباراة حيث خرج في الدقيقة 46، وقرر المدرب بيب جوارديولا الدفع بكلاوديو برافو بدلًا منه.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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