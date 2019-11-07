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اليوفنتوس_ساري_رونالدو يدخلون التاريخ من بوابة لوكوموتيف موسكو
الخميس 7 نوفمبر 2019
شهدت مباراة لوكوموتيف موسكو واليوفنتوس التي انتهت منذ قليل بفوز السيدة العجوز علي مضيفه الروسي، بهدفين مقابل هدف، ضمن إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات، العديد من الأرقام القياسية الهامة للفريق الأيطالي ومدربه ساري ونجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
البداية من صعود اليوفنتوس إلى دور السادس عشر
تعتبر هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها يوفنتوس الأيطالي إلى دور الـ16، قبل خوض آخر مباراتين بدور المجموعات منذ موسم 2008-2009.
اليوفنتوس يصل إلى هدفه 300 بدوري الأبطال
بثنائية رامزى وكوستا في شباك لوكوموتيف موسكو، وصل يوفنتوس إلى الهدف رقم 300 بدوري أبطال أوروبا، وأصبح يحتل المركز الخامس في ترتيب الفرق الأكثر تسحيلآ بتاريخ البطولة .
ترتيب الفرق الأكثر تسحيلا في دوري أبطال أوروبا
المركز الأول: ريال مدريد 554 هدف
المركز الثاني: برشلونة 506 هدف
المركز الثالث: بايرن ميونيخ 470 هدف
المركز الرابع: مانشستر يونايتد 373 هدف
المركز الخامس: اليوفنتوس 300 هدف
ساري يعادل رقم فان خال
بانتصار اليوفنتوس اليوم علي لوكوموتيف موسكو في أمسية الأبطال تحت قيادة ماوريسيو ساري، وصل المدرب الأيطالي إلى20 مباراة أوروبية دون تلقي خسارة، ليعادل رقم المدرب الهولندي فان خال، ويصبح علي بعد ثلاث مباريات من المدرب السويدى إيريكسون صاحب المركز الثاني برصيد 23 مباراة دون هزيمة، و5 مباريات من السير أليكس فيرجسون صاحب المركز الأول برصيد 25 مباراة أوروبية دون هزيمة.
رونالدو يعادل رقم باولو مالديني
بمشاركته برفقة اليوفنتوس اليوم أمام لوكوموتيف موسكو، وصل الجناح البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مباراته رقم 174بدورى الأبطال، ليتساوى مع باولو مالديني أسطورة ميلان والمنتخب الأيطالي، في المركز الثاني بجدول النجوم الأكثر مشاركة بدورى أبطال أوروبا علي مدار التاريخ، ويحتفظ حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس بالمركز الأول برصيد 188مباراة.
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