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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتليتيكو مدريد يتنازل عن الصدارة بهزيمة من باير ليفركوزن
الخميس 7 نوفمبر 2019
الخليج 365
تلقى نادي أتليتيكو مدريد هزيمته الأولى في دور المجموعات هذا الموسم بعد أن سقط في ملعب "باي أرينا" أمام ليفركوزن لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
بعد شوط أول سلبي بين الفريقين، سجل لاعب أتليتيكو مدريد "توماس بارتي" هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، وعززه المهاجم "كيفين فولاند" بعدف ثان في الدقيقة 55.
قلص المهاجم ألفارو موراتا الفارق في الدقيقة 94 ليتلقى الروخي بلانكوس الهزيمة الأولى هذا الموسم في دوري الأبطال.
ويتجمد رصيد أتليتيكو مدريدعند النقطة 7 خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 10 نقاط والذي تأهل رسمياً، فيما حقق بايرليفركوزن فوزه الأول في المجموعة بعد ثلاث هزائم ليرتفع رصيده للنقطة 3 متساوياً مع لوكوموتيف موسكو الروسي.
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