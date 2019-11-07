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توتنهام يكتسح النجم الأحمر برباعية نظيفة في دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توتنهام يكتسح النجم الأحمر برباعية نظيفة في دوري الأبطال

الخميس 7 نوفمبر 2019

توتنهام يكتسح النجم الأحمر برباعية نظيفة في دوري الأبطال

الخليج 365

انتهت منذ قليل أحداث مباراة توتنهام والنجم الأحمر من مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا ، بفوز توتنهام برباعية نظيفة.

 

وكان الشوط الأول قد انتهى بفوز توتنهام بهدف نظيف عن طريق اللاعب سيلسيو، في الدقيقة 34.

 

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 وفي شوط المباراة الثاني، وتحديدا الدقيقة 57 سجل سون هيونج الهدف الثاني لصالح توتنهام بعد تمريرة بينية من ديلي آلي .

 

وفي الدقيقة 61، تمكن توتنهام من تسجيل الهدف الثالث عن طريق سون هيونج.

 

وفي الدقيقة 85، تمكن السبيرز مت إضافة الهدف الرابع بعد تمريرة من جانب ريان سينسون ووصلت إلى كريستيان إريكسن الذي سدد كرة متقنه على يمين الحارس لتسكن الشباك .

 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد توتنهام إلى 7 نقاط في المركز الثاني ، بينما يظل النجم الأحمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط .

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