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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتالانتا يعطل إنطلاقة مانشستر سيتي في المجموعة الرابعة الخميس 7 نوفمبر 2019 الخليج 365 أوقف نادي أتالانتا الإيطالي إنتصارات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة الرابعة بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق ضمن مواجهات الجولة الرابعة في اللقاء الذي أقيم بملعب "سان سيرو".

تقدم السيتي مبكراً عبر نجمه الدولي رحيم ستيرلنج في الدقيقة السابعة، وفشل المهاجم جابريل خيسوس في مضاعفة النتيجة بعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 43. Advertisements وحقق ماريو بازيليتش هدف التعادل لإصحاب الأرض في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني. شهدت المبارارة إصابة حارس السيتي إيديرسون في الدقيقة 45 وحل بدلاً منه الحارس البديل كلاوديو برافو الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 81 ليكمل الفريق المباراة بدون باللاعب كايل ووكر كحارس مرمى. بهذه النتيجة يواصل السيتي تصدره للمجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 5 نقاط لكل من شاختار دونيستيك ودينامو زغرب الكرواتي.

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