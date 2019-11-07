شكرا لقرائتكم خبر عن أسعد عبدالكريم: لم أجتمع بالبلوي.. و «كات» بداية التصحيح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أشاد أسعد عبدالكريم الفريح بتعاقد نادي الاتحاد، مع المدرب الهولندي هينك تين كات، معتبرا الاستعانة به الخطوة الأولى لتصحيح مسار النادي. ونفي الفريح لـ«الخليج 365» ما تناقله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا حول اجتماعه مع منصور البلوي ليكون رئيسا للنادي، مؤكدا أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة، مقدرا كل من يحرص على خدمة نادي الاتحاد من أي موقع وبأي وسيلة. وقال الفريح: «هناك الآن إدارة وعلينا دعمها كل حسب إمكانياته، وما لدي من رأي أبلغه مباشرة للابن أنمار، وأرجو لهم سداد الرأي والخطى».

أشاد أسعد عبدالكريم الفريح بتعاقد نادي الاتحاد، مع المدرب الهولندي هينك تين كات، معتبرا الاستعانة به الخطوة الأولى لتصحيح مسار النادي. ونفي الفريح لـ«الخليج 365» ما تناقله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا حول اجتماعه مع منصور البلوي ليكون رئيسا للنادي، مؤكدا أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة، مقدرا كل من يحرص على خدمة نادي الاتحاد من أي موقع وبأي وسيلة. وقال الفريح: «هناك الآن إدارة وعلينا دعمها كل حسب إمكانياته، وما لدي من رأي أبلغه مباشرة للابن أنمار، وأرجو لهم سداد الرأي والخطى».

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