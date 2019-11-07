شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبي الأخضر يفتتح «الآسيوية» بانتصار على أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

افتتح المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 19 سنة، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2020، بالفوز على أفغانستان بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الأربعاء) على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وجاء هدف الأخضر عن طريق اللاعب أحمد الغامدي في الدقيقة 50 من عمر المباراة، ليحصد الأخضر أول 3 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة، خلف منتخب أوزبكستان الذي تغلب على منتخب الهند 2/0.

وسيلتقي المنتخب الوطني (الجمعة) نظيره الهندي في الملعب ذاته عند الساعة السابعة مساءً، فيما يلتقي قبلها منتخبا أوزبكستان وأفغانستان، وتختتم التصفيات (الأحد) القادم.