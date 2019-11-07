شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية جديدة.. الدرع ينهي حلم الحزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

أقصى فريق الدرع (درجة ثانية) فريق الحزم من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه عليه (3/‏2) أمس (الأربعاء) ضمن دور الـ64 من المسابقة.

وجاءت المباراة التي احتضنها ملعب نادي البكيرية مثيرة منذ بدايتها، حيث سجل الدرع أولاً عن طريق عماد الكناني (د:5)، قبل أن يعزز فايز الحارثي النتيجة (د:53)، لينتفض الحزم ويقلص الفارق بواسطة إبراهيما تانديا (د:56)، ويدرك كارلوس ستراندبيرج التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب كبدل ضائع، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي شهدت هدفاً ثالثا للدرع عن طريق مدافع الحزم مسعود بخيت بالخطأ، انتهى عليه اللقاء بتأهل الدرع.

وفي المباريات الأخرى، تغلب الفتح على الانتصار برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ماتياس أجويريجاراي (هدفين: د:48، 59)، ومحمد خليفة (من ضربة جزاء)، وعبدالله اليوسف، بينما تجاوز الصفا نظيره الكوكب (3/‏1)، والنجوم نظيره العروبة (3/‏2).