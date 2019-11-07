شكرا لقرائتكم خبر عن أوراوا يصل إلى الرياض.. ومناورة تجهز الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

وصلت بعثة فريق أوراوا الياباني إلى الرياض أمس، استعداداً لمواجهة فريق الهلال بعد غد (السبت) في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان في استقبال البعثة وفد من الفريق الهلالي، قبل أن تتوجه إلى مقر إقامتها على أن يخوض الفريق تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن اليوم (الخميس)، فيما يتدرب على ملعب المباراة في السادسة مساء (الجمعة) بعد المؤتمر الصحفي للمدرب، فيما ستغادر البعثة إلى اليابان مساء (الأحد).

على صعيدٍ آخر، واصل فريق الهلال مساء أمس تدريباته الاعتيادية استعداداً لمباراته أمام أوراوا بعد غد، التي ستقام على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود في الرياض، حيث اعتمد المدرب رازفان على النواحي التكتيكية تخللتها جمل فنية، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب طبق فيها بعض الجمل الفنية، في حين واصل اللاعب السوري عمر خريبين برنامجه العلاجي المعد له مسبقاً.