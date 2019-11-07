شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات عربية وخليجية تنتظر منتخبات الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على العديد من القرارات التي تخص مشاركة المنتخبات والأندية، وذلك خلال اجتماعه بمقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين وحضور الأعضاء، حيث أقر مشاركة منتخب تحت 18 سنة في البطولة الآسيوية التي ستقام شهر يوليو 2020 في مملكة البحرين، والمشاركة في البطولة الخليجية الـ15 لمنتخبات الشباب خلال شهر أغسطس 2020 في سلطنة عمان.

كما وافق على المشاركة في البطولة الخليجية العاشرة لمنتخبات الرجال خلال شهر أكتوبر2020 في الكويت.

واعتمد المجلس المشاركة في البطولة الخليجية الـ17 للكرة الشاطئية للرجال والناشئين التي ستقام خلال شهر مارس 2020 في الكويت، والبطولة العربية الـ22 لمنتخبات الرجال التي ستقام خلال شهر نوفمبر 2020 في العراق، ودراسة إمكانية المشاركة في البطولة العربية الأولى لمنتخبات الناشئات خلال شهر أغسطس 2020 في المغرب، والبطولة العربية للشواطئ للرجال والنساء والناشئين والناشئات خلال شهر أغسطس 2020 في المغرب وذلك بعد تلقي دعوة من الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

واعتمد المجلس قرار تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد للموسم 1440-1441هـ، والموافقة على مقترح لجنة الحكام الخاص بإقامة تجمع لرؤساء اللجان بالمملكة.