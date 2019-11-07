شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 9 لاعبين.. التعاون يحسم ديربي القصيم بثلاثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

أربك العالمي حسابات منافسه الهلال قبل خوض الأخير ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني (السبت) القادم، بعد أن قاسمه صدارة دوري المحترفين بالوصول للنقطة 20 بفوزه على الفيصلي بهدفين نظيفين ضمن مباراة مؤجلة من الجولة السادسة.

سجل هدفي النصر: حمدالله (د:10)، جوليانو (د:28).

بدأ اللقاء بضغط نصراوي، كاد مرابط معه أن يفتتح التسجيل في الدقيقة (3) بعد مراوغته دفاع الفيصلي ولكن تسديدته اعتلت المرمى، قبل أن ينجح عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للنصر (د:10) بكرة رأسية تلقاها من الظهير سلطان الغنام.

وأضاع حمدالله كرة من خارج منطقة الجزاء، بعد متابعته كرة يحيى الشهري المرتدة، إلا أنه أطاح بالكرة خارجاً، لينجح جوليانو في تسجيل ثاني أهداف المباراة (د:28)، بعد أن تابع كرة الغنام الرأسية بنجاح في المرمى.

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وفي الشوط الثاني، حاول الفيصلي التقدم لكنه اصطدم بدفاع النصر وانحصر اللعب في وسط الملعب، قبل أن يتبادل الفريقان الهجمات دون جديد في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز نصراوي مستحق 2/‏0، ليرفع النصر رصيده إلى 20، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 17 في المركز الرابع.

وبعد مباراة ماراثونية، حسم التعاون ديربي القصيم بثلاثية نظيفة وطردين، في مباراة مؤجلة ضمن دوري المحترفين، أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وبكّر التعاون في التسجيل عند الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه مدالله العليان، ما أصاب لاعبي الرائد بالارتباك، الأمر الذي منح السكري الفرصة لتعزيز تقدمه في الدقيقة 18 عن طريق عبدالمجيد السواط، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بثنائية. وفي الشوط الثاني، تواصلت الإثارة خاصة عند الدقيقة 62، عندما أشهر الحكم إيفان بيبك البطاقة الحمراء لمدالله العليان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلة رائد الغامدي، تلا ذلك إلغاء الحكم هدفا للتعاون عن طريق ريان الموسى، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، حيث تأكد دفع تاوامبا لمدافع الرائد قبل أن تصل الكرة إلى ريان.

وفي الدقيقة 89، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح التعاون بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وسددها هيلدون أوجوستو بنجاح، لكنه تعرض للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز التعاون 3/‏0.

ورفع التعاون رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي الرائد على نقاطه الـ11.