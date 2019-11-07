شكرا لقرائتكم خبر عن عساها دوم.. مو يوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

«عساها دوم.. مو يوم»، هكذا كان حال لسان كافة الجماهير الهلالية على وجه التحديد، والرياضية بشكل عام، عقب الخسارة التي تلقاها فريق أوراوا الياباني في الدوري المحلي، بهدفين دون مقابل ضمن الجولة 32، من أمام فريق كاواساكي، وبتلك النتيجة والخسائر المتتالية لأوراوا بقي في مركزه الحادي عشر بسلم الترتيب برصيد 37 نقطة. ويتمنى مدرج «القوة الزرقاء» مواصلة ذلك الظهور السلبي للفريق الياباني الأحمر، خلال مواجهة بعد غد (السبت)، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني، والخروج بفوز كبير يمنح الهلال الراحة والطمأنينة قبل لقاء الإياب في اليابان.

ووجهت الجماهير الهلالية على وجه التحديد، والرياضية بشكل عام، تحذيراً شديد اللهجة الى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، على توخي الحذر خلال اللقاء المنتظر بعد غد السبت، كون الخسائر والغيابات التي تنتشر عبر المواقع التي ترتبط بفريق أوراوا قد تكون تخديرية لا أكثر، لذلك لا بد من اللعب بكل قوة وجد واجتهاد، وعدم التفكير بالفريق الآخر، لأننا لا نخشى على الزعيم إلا من نفسه فقط.