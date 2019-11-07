كونتي يحاضر في الشرقية

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) يُنظم معهد إعداد القادة الاثنين القادم في المنطقة الشرقية محاضرة للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين في الجانب الفني لكرة القدم. ويعد كونتي أحد أبرز المدربين في العالم بعد قيادته أبرز الأندية والمنتخبات الأوروبية منها يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب الإيطالي، ونادي

يُنظم معهد إعداد القادة الاثنين القادم في المنطقة الشرقية محاضرة للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين في الجانب الفني لكرة القدم. ويعد كونتي أحد أبرز المدربين في العالم بعد قيادته أبرز الأندية والمنتخبات الأوروبية منها يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب الإيطالي، ونادي تشيلسي الإنجليزي، واستقر أخيراً في نادي إنتر ميلان الإيطالي. ويهدف معهد إعداد القادة من تلك المحاضرات إلى نقل الخبرات الفنية إلى الكوادر الوطنية قبل انخراطهم في سوق العمل الرياضي.

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