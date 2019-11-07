شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات يطالب بحسم ملف «روما» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة )

طلب مدرب فريق الاتحاد تين كات من إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي حسم أمر تمديد عقد اللاعب رومارينهو من أجل المحافظة على مكتسبات الفريق، إذ يعتبره أحد ركائز الفريق الاتحادي، وسبق للمدرب الهولندي أن أشرف فنياً على رومارينهو إبان عمله مدرباً لفريق الجزيرة الإماراتي.

وكانت "الخليج 365" تميزت بتفاصيل اتفاق نادي الاتحاد مع النجم رومارينهو على تمديد عقده لموسمين إضافيين حتى شهر يونيو من العام 2022.

من جانب آخر، بدأ المدرب تين كات مهمات عمله الفني أمس، وسيقود الفريق الاتحادي في مباراة الرياض غداً (الجمعة) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات دور 64 في كأس الملك للموسم الحالي، وسينهي المدرب الاتحادي الجديد تحضيراته الفنية للقاء الرياض بإجراء مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة.