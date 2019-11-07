شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق الجولة التاسعة بمنافسات دوري الجمهورية للناشئين 2004... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة بمنافسات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي تشهد أكثر من مباراة مثير وأبرزها، مباراة الأهلي مع حرس الحدود والتي تقام بملعب المكس، ومباراة الزمالك مع المقاصة التي يستضيفها مجمع الناشئين في ميت عقبة.
كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز شباب الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز شباب الزمالك على وادي دجلة بهدفين نظيفين.
وجاء منافسات الجولة كالتالي:
حرس الحدود x الأهلي
سموحة x بيراميدز
انبي x طنطا
الجونة x وادي دجلة
الزمالك x مصر المقاصة
الاسماعيلي x المقاولون العرب
فيما حصل الانتاج الحربي على راحة من هذه الجولة.
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