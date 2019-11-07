منتخب مصر الأوليمبى يضم أكبر وأصغر لاعب فى أمم افريقيا تحت 23 سنة...

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وأظهرت قائمة المنتخب الاوليمبي وجود محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك كأصغر لاعب متواجد بقائمة الفراعنة، حيث أنه من مواليد الخامس عشر من يوليو عام 97 ، بينما ظهر رمضان صبحي كأكبر لاعب مواليد 23 يناير 1997 .
وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي كالآتي:
حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي.
خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي.
خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر.
خط الهجوم: رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.
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