شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأوليمبى يضم أكبر وأصغر لاعب فى أمم افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف" قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية الذي يقوده شوقي غريب، والتي ستخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ عام والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 لـ 22 نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وأظهرت قائمة المنتخب الاوليمبي وجود محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك كأصغر لاعب متواجد بقائمة الفراعنة، حيث أنه من مواليد الخامس عشر من يوليو عام 97 ، بينما ظهر رمضان صبحي كأكبر لاعب مواليد 23 يناير 1997 .

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي كالآتي:

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حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.