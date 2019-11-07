شكرا لقرائتكم جهاز البدري يرفض ضم مهاجم جديد لمعسكر الفراعنة بعد استبعاد كوكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر، ضم مهاجم جديد لمعسكر الفراعنة بعد استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى، بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة وتأكد غيابه 4 أسابيع. وأوضح مسئولو المنتخب أن الهدف من ضم 32 لاعبا للمعسكر قبل إعتذار لاعبى بيراميدز السبعة، كان تحسبا لأى ظروف أثناء المعسكر منعا لإرباك الحسابات، وبالتالى فالمعسكر الحالى يضم أكثر من بديل لكوكا فى الهجوم، وهو ما يجعل الجهاز الفنى لا يفكر فى ضم بديل للاعب.

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