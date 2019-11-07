شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقي إخطارا من الكاف بمشاركة أوناجم بداية من مواجهة مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة إنه تم إخطار الزمالك بالرد الرسمي من الكاف حول موقف المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الذي تم استقطابه من الوداد المغربي بداية الموسم الجاري بعد استفسار النادي الأبيض من الكاف حول موقف اللاعب من المشاركة بداية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
وواجه الزمالك أزمة في مشاركة أوناجم في الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا وقدم مسؤولي الزمالك التماسا إلي الاتحاد الإفريقي يتضمن إتباع الزمالك لكافة الخطوات السليمة لقيد اللاعب في فترة القيد الأولي وأوضح الكاف في الفترة الماضية للزمالك إنه سيتم نظر الالتماس وتحديد موقف اللاعب قبل بدية دور المجموعات.
وقال المصدر لسوبر كورة إن الكاف أخطر الزمالك عبر الاتحاد المصري إنه أصبح من الآن اللاعب متواجد بالقائمة البيضاء ويحق للزمالك إشراكه بداية من مواجهة مازيمبي الكونغولي في بداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.
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