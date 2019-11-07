شكرا لقرائتكم انتهاء أزمة "كوبري" قمة السلة .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصالح بطلي أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دور الـ16 من كأس مصر لكرة السلة والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 92-80، وذلك بعدما تسببت لقطة مهارية أو ما تسمى بـ" الكوبري" في وجود أزمة ومشاجرات كبيرة بين اللاعبين.

وظهر أطراف الأزمة خلال برنامج ملعب أون الذي يبث على قناة أون سبورت وأكدوا أن الأمر قد انتهـى، جيث أكد إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي وصاحب اللقطة المهارية أنه لم يكن يقصد على الإطلاق استفزاز لاعبو الزمالك خلا المباراة بل كانت مجرد لقطة مهارية تحدث في كل ملاعب العالم.

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كما قدم اعتذاره على الهواء لـمصطفى مشعل لاعب نادي الزمالك قائلاً "متزعلش مني وحقك عليا".

ومن جانبه قبل مصطفي مشعل لاعب نادي الزمالك اعتذار إيهاب أمين، حيث أكد أن الأمر قد انتهى تماماً بل أن بعض لاعبو الأهلي قد تواصلوا معه بعد المباراة، مؤكداً أن ما قام به إيها مجرد لقطة مهارية ولكنها جاءت في توقيت خاطيء خاصة أن الأعصاب كانت مشدودة للغاية والفارق كان أكثر من 10 نقاط لصالح الأهلي.

جدير بالذكر أن هناك أزمة كبيرة قد حدثت خلال مباراة الفريقين بدور الـ16 من كاس مصر، بعدما قام إيهاب لاعب الأهلي بتمرير الكرة من بين أقدام لاعب الزمالك مصطفى مشعل مما أدى لحدوث أزمة كبيرة للغاية.