الكثيري: الشارة الدولية ليست ملكاً لأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

أكد مسلم الكثيري رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم أن بيت التحكيم بخير، ولا يوجد أي مشاكل، وان كانت هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى المعالجة، وهذا أمر طبيعي، مؤكداً أن فريق العمل يعمل وفق الخطة الموضوعة، كما نفى معرفته بما يتردد حول تحويل لجنة الحكام إلى رابطة مستقلة.

وأضاف في مقابلة مع قناة الشارقة الرياضية أن اللجنة تعمل دائماً على معالجة السلبيات وتصحيحها من أجل عدم تكرارها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه من حق الأندية تقديم الاحتجاجات، وأبوابنا مفتوحة للجميع من أجل ذلك.

وعن المشاكل التي وردت للجنة خلال الفترة الماضية قال: لا توجد أي مشاكل في الفترة الأخيرة سوى أزمة الحكم سلطان عبد الرزاق.

وفي ما يتعلق بملابسات سحب الشارة من الحكم سلطان المرزوقي قال: هناك قائمة دولية للحكام تجدد سنوياً، يتم فيها اختيار الأنسب والأجهز، حيث يوجد من يجدد له، ولا يوجد شخص بعينه يحتكر هذه المكانة، وسلطان عبد الرزاق لم يقصر، وقدم ما عليه واليوم الدور لغيره.

وتابع الكثيري: نعمل في لجنة الحكام من خلال الأرقام، وليس حسب شهادات الآخرين، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب.

ولفت إلى أن علي الطريفي مدير الإدارة هو من يضع هذه الأرقام، وليس ستيف بينيت، حيث لم يعرف ستيف نهائياً أن سلطان عبد الرزاق خرج من القائمة إلا بعد الإعلان عنها.