حمدان بن محمد يشهد تحديات الثنايا في المرموم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس بميدان المرموم، تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة ستة كم وذلك ضمن سباقات المرموم للهجن العربية الأصيلة، وحازت «الشاهينية» المملوكة لمؤسسة هجن الرئاسة بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري صدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات.

وأبدعت «شفا نجد» بشعار هجن الأمير فيصل بن أحمد آل سعود في الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات حيث قادها المضمر محمد المري للصدارة، وسجلت هجن العاصفة ظهوراً قوياً من خلال ثالث الأشواط والمخصص للثنايا الجعدان المحليات حيث تمكن غياث الهلالي من قيادة «شاهين» إلى الصدارة، وقاد المضمر علي الوهيبي هجن الرئاسة للحصول على صدارة رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات وذلك عندما قدم «هملول» على الصدارة.

وأقيمت في الفترة الصباحية تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم، وشهد السباق 16 شوطاً لمسافة ثمانية كم، وتمكنت «غلا» لحمد محمد العامري من حسم صدارة الثنايا البكار المحليات، وأهدت «الظبي» مالكها محمد سلطان المالكي المركز الأول في ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات، وكسب «ظبيان» لخليفة أحمد السويدي صراع الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث، وحسم «الترس» بشعار أحمد علي السبوسي صدارة الشوط الرابع للثنايا الجعدان المحليات، وفازت «الظبي» لعبدالله خلفان الكتبي بالشوط الخامس للثنايا البكار المحليات.

وأبدى علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، سعادته بحضور وتشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لسباقات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ بالمرموم، وقال إن تشريف سموه يعد قلادة فخر في جيد أهل الهجن بمختلف ألوانهم وشعاراتهم، مضيفاً: «حقيقة سموه يهتم بكل كبيرة وصغيرة تخص هذه الرياضة التي يعد من كبار عشاقها، هذا الاهتمام ساعد في تطور سباقات الهجن يوماً بعد يوم، كما أن الدعم اللامحدود الذي يقدمه أصحاب السمو الشيوخ، للرياضات التراثية، من خلال السباقات والمهرجانات المستمرة، ساهم في تحقيق الغاية الأسمى وهي المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة».