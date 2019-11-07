«أبيض الشواطئ» يهزم إيطاليا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

وضع منتخب الإمارات أول ثلاث نقاط في رصيده ببطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية وذلك عقب فوزه على نظيره الإيطالي 6-4 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب البطولة في كايت بيتش دبي.

جاءت أهداف منتخب الإمارات عن طريق كل من أحمد بشر «هدفين» ووليد محمود وعلي محمود «هدفين» وكمال علي.

وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 4-4، وفي الوقت الاضافي سجل منتخب الإمارات هدفين ليحصد أول ثلاث نقاط، بعدما كان خسر ضربة البداية أمام إسبانيا بركلات الترجيح.

ويواجه منتخب الإمارات نظيره الياباني في ختام مرحلة المجموعات اليوم.

وشهد يوم أمس أيضاً مباراة مثيرة انتهت بفوز إسبانيا 3-2 لتصل إلى النقطة الرابعة وتتصدر المجموعة الأولى.

ويلعب اليوم أيضاً المنتخب الإسباني مع نظيره الإيطالي، والمصري مع نظيره المكسيكي، والإيراني مع نظيره الروسي.