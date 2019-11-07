اجتماع ناجح لـ«عمومية جودو العرب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفر اجتماع الجمعية العمومية، والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو، الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان على هامش فعاليات البطولة العربية، عن انتخاب عدد من الشخصيات العربية لعضوية الاتحاد، تمثلت في تعيين نائبين لرئيس الاتحاد، إضافة إلى النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري مطيع الزهود، كما تم تعيين المغربي الدكتور شفيق الكتاني رئيس الاتحاد المغربي للجودو، نائباً ثانياً لرئيس الاتحاد، والكويتي سعد المسلم نائباً لرئيس الاتحاد عن منطقة الخليج، والتونسية أحلام الشيخاوي نائبة لرئيس الاتحاد ممثلة للجانب النسائي، كما تم إقرار عضوية الليبي نبيل الدراويل، والسعودي ناصر الغنام أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد.

وشهد الاجتماع حضور 16 دولة عربية، ومثّل الجودو الإماراتي في الاجتماعات محمد جاسم السجواني الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للجودو، عضو الاتحاد العربي للجودو، إلى جانب ممثلي اتحادات الأردن والسعودية والكويت والبحرين، ومصر والمغرب وتونس والجزائر والعراق، وسوريا وفلسطين وقطر وليبيا وجيبوتي واليمن.

واتخذ الاجتماع جملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى ترقية نشاط الاتحاد العربي للجودو خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة عدد من الأنشطة التي ترفع من شأن اللعبة وتطويرها، كما تم إقرار بعض التعديلات على الهيكل الإداري، كما اطلع على برنامج بطولات الاتحاد للجودو .