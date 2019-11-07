شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى نادر: العين تعود على الضغوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تتواصل الغيابات في العين أمام بني ياس في مواجهة اليوم وانضم إليها مؤخراً المدافع الدولي محمد شاكر الذي تم طرده في مباراة قمة الجزيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى محدودية اختيارات المدرب في التشكيلة.
أكد لاعب وسط «الزعيم» يحيى نادر جاهزيتهم للقاء السماوي ومعنوياتهم العالية بعد موقعة الجزيرة الأخيرة ورغبتهم الكبيرة في حصد النقاط الثلاث، وقال: ندرك أهمية وصعوبة المباراة، ولكن لا مجال للتفريط في النقاط مرة أخرى، فنحن عازمون على الفوز مع احترامنا التام لطموحات بني ياس.
وحول تألقه في المباراة الماضية أمام الجزيرة وضغط الجماهير له بالمحافظة على نفس المستوى قال نادر: اللعب في أكبر ناد في الدولة كلاعب أساسي، ليس بالأمر السهل وهي فرصة يتمناها كل لاعب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود وتطوير المستوي بصفة مستمرة، وبالطبع الضغوط موجودة طالما نحن نلعب في نادي العين، فنحن متعودون عليها ونجيد التعامل معها.
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