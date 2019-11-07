مباراتان في ختام المرحلة الأولى لكأس السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم مباراتان في منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة رجال، فيلتقي الوصل مع بني ياس في الخامسة مساء بصالة نادي البطائح، يعقبها على نفس الملعب مباراة البطائح مع الشارقة.

وكانت المسابقة انطلقت أمس بمباراتين في المجموعة الأولى جمعت العين مع شباب الأهلي، والجزيرة مع الظفرة.

وكان اتحاد السلة قسم الفرق التسعة المشاركة في المسابقة من دون فريق نادي الوحدة المعتذر، إلى مجموعتين، لخوض منافسات الدور التمهيدي، المجموعة الأولى ضمت النصر، بني ياس، الجزيرة، العين، والثانية ضمت الوصل، الشارقة، البطائح، وبني ياس. ومن المقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي بنظام التجمعات حتى يوم 20 الجاري، ويعقبه منافسات ربع النهائي يوم 5 ديسمبر، وقبل النهائي يوم 8، والنهائي يوم 10 من الشهر نفسه.