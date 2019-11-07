يوسف جابر: نجاحي سببه ثقة المدرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مدافع شباب الأهلي يوسف جابر المتألق هذا الموسم من الناحيتين الدفاعية والهجومية، جاهزية «الفرسان» للقاء الظفرة، وقال: «عملنا بجدية منذ انتهاء لقاء عجمان للتحضير لمواجهة الظفرة الصعب على أرضه، وسنسعى لتقديم مباراة قوية، وطموحنا تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وعن تألقه هجومياً قال: «الأدوار الهجومية التي أقوم بتنفيذها تتم بتكليفات من المدرب لفائدة الفريق ككل، ونجاحي في هذا الجانب بفضل ثقة المدرب في قدرتي على فعل ذلك والتي تدفعني لتقديم أفضل أداء من أجل المساهمة في صناعة الفرص وإحراز الأهداف».