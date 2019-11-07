شايفر: سنواجه أفضل فريق بالدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أوضح الألماني وينفريد شايفر، المدير الفني لفريق بني ياس أنه يدرك حجم الصعوبات التي ستواجه «السماوي» أمام العين، واصفاً «الزعيم» بأنه أحد أفضل فرق دوري الخليج العربي في الوقت الحالي، مشدداً في الوقت نفسه على لاعبي بني ياس ضرورة التحلي بالشجاعة والقتال في الملعب للخروج بالنتيجة الإيجابية.

وذكر المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي أنه يدرس الخيارات المتاحة لإيجاد حلول من أجل تعويض غياب اللاعبين فواز عوانة وسهيل النوبي، مبيناً أن الواضح للجميع بأن غياب فواز مؤثر، لأنه قائد داخل الملعب، ولكنهم يملكون لاعبين خبرة مثل ساشا الذي لعب الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا ولويز انطونيو وباتوزي وبيدرو، وكلهم قادة بالملعب.

بدوره، أكد المدافع الصربي ساشا أفكوفيتش بأنهم يحترمون فريق العين ويدركون أنه ينافس على لقب الدوري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنهم يملكون فريقاً قوياً ولديه طموحات كبيرة، وقال: سيشاهد الجميع كيف سنلعب منذ الدقيقة الأولى حتى آخر رمق بكل قوة وشجاعة وانضباط.