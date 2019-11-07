ريمة الحوسني: تعديلات على عقوبات المنشطات في 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضحت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات المشاركة في المؤتمر العالمي الذي يعقد في مدينة كاتوفيتسه البولندية، أن المؤتمر ناقش عدداً من التعديلات المهمة المرتبطة بالسياسات والتثقيف والعقوبات واللوائح القانونية. وقالت إن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بصورة رسمية بداية من عام 2021، وأن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ستقوم بتعميم التعديلات على الاتحادات الرياضية في الدولة.

وقالت الحوسني على هامش مشاركتها في المؤتمر مع فيصل حاجي نائب رئيس اللجنة الوطنية، إنه جرى نقاش مستفيض من المشاركين في المؤتمر حول أهمية القيام بتعديلات جديدة من أجل مواجهة الحالات المتزايدة في تعاطي الرياضيين للمنشطات، وإن هذه التعديلات تمت بناء على الحاجة الماسة على ضوء البحوث التي تمت في الفترة السابقة في مجال مكافحة المنشطات.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1200 شخص، من بينهم رؤساء الوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات في مختلف الدول والمنظمات الرياضية، والهيئات العامة في الرياضة واليونيسكو، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتأتي مشاركة اتحاد الإمارات في المؤتمر بصفته جزءاً أصيلاً من مجتمع مكافحة المنشطات، والدور الكبير الذي ظل يقدمه داخلياً وقارياً وعالمياً.

وافتتح المؤتمر الرئيس البولندي أندجي دودا، الذي أكد أهمية مكافحة المنشطات وأثنى على جهود الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية، بينما قدم كريج ريدي رئيس الوكالة الدولية كلمة أبرز من خلالها أهمية العمل على كل المستويات، من أجل المحافظة على نزاهة الرياضة، كما ألقى توماس باش، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، كلمة هو الآخر أعلن من خلالها دعمه المتواصل لعمل الوكالة الدولية، وكشف عن إنشاء وكالة مستقلة لفحص المنشطات.