رازوفيتش: الظفرة أفضل أمام الكبار

أبوظبي: محمد مصطفى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎

أكد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للظفرة،أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة أمام شباب الأهلي، مشيراً إلى أن مواجهة فرق المقدمة تمثل دافعاً للاعبيه لتحقيق الفوز، مبيناً أننا أكدنا ذلك أمام عدد من فرق المقدمة، ونتمنى أن نواصل في هذا الطريق. وقال رازوفيتش إن الظفرة بالرغم من خسارته في الجولتين الماضيتين إلا أنه يخوض المباراة بمعنويات عالية ويسعى للخروج من الضغوط بتقديم الأفضل في آخر مباراة قبل التوقف.

ويرى رازوفيتش أن استعادة فريقه للثلاثي جواو بيدرو عقب انتهاء فترة الإيقاف وعبدالرحمن يوسف وإبراهيم سعيد بعد اكتمال شفائهما من الإصابة، يعد دعماً قوياً للظفرة في المباراة المهمة.

وأوضح رازوفيتش أن لكل مدرب الحق في طلب الفوز والحصول على النقاط الثلاث، مبيناً أن الملعب هو الفيصل بين المتنافسين، مؤكداً أن فريقه يخوض اللقاء برغبة تقديم الأفضل.

وبدوره، اعترف سهيل المنصوري مهاجم الظفرة أن اللاعبين غير راضين عن خسارة الجولتين الماضيتين، وقال: ندرك أهمية المباراة ونعمل على إعادة الظفرة إلى سكة الانتصارات.

وأضاف المنصوري أن الفريق سيعمل على مضاعفة مجهوده في مباراة اليوم، مشيراً إلى أن عودة الثلاثي بيدرو وعبد الرحمن يوسف وإبراهيم سعيد، ستكون إضافة معنوية لقيمتهم الفنية.